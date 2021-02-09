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فن

زى القمر.. بسمة وهبة تشارك متابعيها بـ صورة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام  .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت  أبرز التعليقات ما بين: "زى القمر - ربنا يحفظك ويحميكي   - حياتي ع القمر  - ربنا يشفيكي ويعافيكي".

وسبق أن أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بشلل عضلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.

وتقول في الفيديو إنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها، وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية.

وأضافت أنها بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي وأدوية لم تشعر بأى تحسن وعادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة، وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتوكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن.

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