مأساة عجوز تناشد الرئيس: أنا مريضة ومعنديش سكن وعايزين يطردوني من شقة الحكومة.. فيديو وصور

حياة مأساوية تعيشها سيدة مسنة ومن أصحاب الأمراض العصيبة.. لا تمتلك قوت يومها، وتعيش حياة تحمل بين طياتها الكثير من المعاناة بين شقاء الحياة ومرض ترعرع فى جسمها.. وفوق كل هذا ليس لديها مسكن يأويها غير شقة سكنية بعمارات في إحدى شقق السيدات الأولى بالرعاية الاجتماعية من المطلقات والأرامل بمدينة الحسينية، محافظة الشرقية.
تعيش ناهد أحمد، صاحبة الـ 54 عامًا بعقد إيجار مدته 5 سنوات بدأ في 30- 4- 2015 وانتهى فى 29- 4- 2020، لتفاجأ بعدم تجديد العقد لها مثل باقي سكان عمارتي الرعاية، وبالتحديد العقار رقم 106 بشارع المدارس بالمدينة في 11، 1، 2021.
وتوضح الحاجة ناهد في فيديو لـموقع «صدى البلد» أن مشكلتها بدأت عندما أتي الباحث الاجتماعي إلى شقتها لاعطائها العقد الجديد ولم يجدها حيث انها كانت فى هذا الوقت عند الطبيب لان لديها مشاكل صحية، وعندما اخبرت بأن الباحث الاجتماعي اتى اليها ولم يجدها، هرولت مسرعه إلى الموظف المسؤول عن إيرادات العقود بفرع وزارة التضامن الاجتماعي بمجلس المدينة لتدفع الايجار الشهري كما اعتادت بانتظام ومرفق معاها الايصالات والاوراق التى تسببت في وجودها بالشقة، لكنها فوجئت بأحد الموظفين يقول لها بأن شهر 2021/1 سيكون آخر شهر لها في الشقة، حيث صدر لها قرار إخلاء من الشقة، وطلب منها الموظف المسؤول أن توقع على ورقة لحل مشكلتها، وعندما سألت احدالمواطنين بعفوية منها عن هذه الورقة التى تقوم بالتوقيع عليها؛ قال لها المتواجدين بالمكان، إنه "قرار اخلاء لها من الشقة، ولا ينبغي أن توقع عليه".
وتضيف الحاجة ناهد أنها ذهبت بعد ذلك لتقديم تظلم إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بمدينة الحسينية كما وجهها رئيس مجلس المدينة الذي وصفته بالخلوق والمحترم، لكنه قوبل بالرفض وعلق موظفين: "الباحث لم يجدكي في الشقة"، وقال لها موظف ثالث بأنهم يخططون لكتابة شقتها بعقد ايجار مع ممتلك جديد، لتقرر الذهاب إلى مديرية وزارة التضامن بمدينة الزقازيق، وهناك أكدت لها الموظفة عدم وجود أي إثبات بإخلاء لها من الشقة، وتسافر بعدها في نفس اليوم إلى مبني وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة ليؤكد لها المسؤول هناك عدم وجود أي قرار بالاخلاء لها.
كما اشارات السيدة العجوز إلى أنها تخشي من طردها فجأة من الشقة خاصة أنها لا تمتلك مأوى غيرها وقيمة معاشا الشهري 320 جنيها تدفع منه 80 جنيهًا للإيجار والباقي للأكل والعلاج من إعاقة مؤقتة بيديها ومتابعة للعلاج من فيروس الكبد الوبائي بمساعدات بسيطة من عائلتها والمكونة من 5 أبناء وأب وأم في شقة من نصف قيراط، كما أنها تحاول بالتقسيط تطوير الشقة حيث أنها على المحارة وبسبب مشكلة في السباكة جمع لها عددًا من سكان العمارة مبلغًا لتصليح الحمام، كما أنها لا تمتلك أي أثاث في المنزل سوى سرير تنام عليه، وكنبة بسيطة وشعلة تطهي عليها الأكل والشاي وراديو تستمع فيه إلى إذاعة القرآن الكريم.
وفى ذات السياق ناشدت السيدة ناهد أحمد، الرئيس عبدالفتاح السيسى و وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نفين القباج، لحل مشكلتها من خلال مسؤولي الوزارة بالمحافظة، مختتمة: «عارفة إنهم مش هايقصروا وهيعملوا المناسب خاصة أن الرئيس بيحرص دائمًا إنه يعطى كل سيدة مكانة كبيرة من التقدير والاحترام، ويبدل العشوائيات بمساكن نظيفة ومتشطبة للغلابة، أنا انتخبته بدمي، وهنخبته لو مئة مرة».