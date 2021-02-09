مأساة عجوز تناشد الرئيس: أنا مريضة ومعنديش سكن وعايزين يطردوني من شقة الحكومة.. فيديو وصور

حياة مأساوية تعيشها سيدة مسنة ومن أصحاب الأمراض العصيبة.. لا تمتلك قوت يومها، وتعيش حياة تحمل بين طياتها الكثير من المعاناة بين شقاء الحياة ومرض ترعرع فى جسمها.. وفوق كل هذا ليس لديها مسكن يأويها غير شقة سكنية بعمارات في إحدى شقق السيدات الأولى بالرعاية الاجتماعية من المطلقات والأرامل بمدينة الحسينية، محافظة الشرقية.





تعيش ناهد أحمد، صاحبة الـ 54 عامًا بعقد إيجار مدته 5 سنوات بدأ في 30- 4- 2015 وانتهى فى 29- 4- 2020، لتفاجأ بعدم تجديد العقد لها مثل باقي سكان عمارتي الرعاية، وبالتحديد العقار رقم 106 بشارع المدارس بالمدينة في 11، 1، 2021.





وتوضح الحاجة ناهد في فيديو لـموقع «صدى البلد» أن مشكلتها بدأت عندما أتي الباحث الاجتماعي إلى شقتها لاعطائها العقد الجديد ولم يجدها حيث انها كانت فى هذا الوقت عند الطبيب لان لديها مشاكل صحية، وعندما اخبرت بأن الباحث الاجتماعي اتى اليها ولم يجدها، هرولت مسرعه إلى الموظف المسؤول عن إيرادات العقود بفرع وزارة التضامن الاجتماعي بمجلس المدينة لتدفع الايجار الشهري كما اعتادت بانتظام ومرفق معاها الايصالات والاوراق التى تسببت في وجودها بالشقة، لكنها فوجئت بأحد الموظفين يقول لها بأن شهر 2021/1 سيكون آخر شهر لها في الشقة، حيث صدر لها قرار إخلاء من الشقة، وطلب منها الموظف المسؤول أن توقع على ورقة لحل مشكلتها، وعندما سألت احدالمواطنين بعفوية منها عن هذه الورقة التى تقوم بالتوقيع عليها؛ قال لها المتواجدين بالمكان ، إنه "قرار اخلاء لها من الشقة، ولا ينبغي أن توقع عليه".





وتضيف الحاجة ناهد أنها ذهبت بعد ذلك لتقديم تظلم إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بمدينة الحسينية كما وجهها رئيس مجلس المدينة الذي وصفته بالخلوق والمحترم، لكنه قوبل بالرفض وعلق موظفين: "الباحث لم يجدكي في الشقة"، وقال لها موظف ثالث بأنهم يخططون لكتابة شقتها بعقد ايجار مع ممتلك جديد، لتقرر الذهاب إلى مديرية وزارة التضامن بمدينة الزقازيق، وهناك أكدت لها الموظفة عدم وجود أي إثبات بإخلاء لها من الشقة، وتسافر بعدها في نفس اليوم إلى مبني وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة ليؤكد لها المسؤول هناك عدم وجود أي قرار بالاخلاء لها.





كما اشارات السيدة العجوز إلى أنها تخشي من طردها فجأة من الشقة خاصة أنها لا تمتلك مأوى غيرها وقيمة معاشا الشهري 320 جنيها تدفع منه 80 جنيهًا للإيجار والباقي للأكل والعلاج من إعاقة مؤقتة بيديها ومتابعة للعلاج من فيروس الكبد الوبائي بمساعدات بسيطة من عائلتها والمكونة من 5 أبناء وأب وأم في شقة من نصف قيراط، كما أنها تحاول بالتقسيط تطوير الشقة حيث أنها على المحارة وبسبب مشكلة في السباكة جمع لها عددًا من سكان العمارة مبلغًا لتصليح الحمام، كما أنها لا تمتلك أي أثاث في المنزل سوى سرير تنام عليه، وكنبة بسيطة وشعلة تطهي عليها الأكل والشاي وراديو تستمع فيه إلى إذاعة القرآن الكريم.





وفى ذات السياق ناشدت السيدة ناهد أحمد، الرئيس عبدالفتاح السيسى و وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نفين القباج، لحل مشكلتها من خلال مسؤولي الوزارة بالمحافظة، مختتمة: «عارفة إنهم مش هايقصروا وهيعملوا المناسب خاصة أن الرئيس بيحرص دائمًا إنه يعطى كل سيدة مكانة كبيرة من التقدير والاحترام، ويبدل العشوائيات بمساكن نظيفة ومتشطبة للغلابة، أنا انتخبته بدمي، وهنخبته لو مئة مرة».





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



