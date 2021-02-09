نشرة الفن.. أول تعليق من معز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.. سبب تأجيل حفل أصالة وشيرين

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد
نشر الداعية والمنتج معز مسعود، صورة له مع الفنانة حلا شيحة، من عقد قرانه عليها، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.
وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة إلى شقيقتها، الفنانة حلا شيحة؛ بعد عقد قرانها على المنتج معز مسعود، وشاركت متابعيها بـ عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تأجيل الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.
عقت الفنانة آيتن عامر، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.