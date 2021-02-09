نشرة الفن.. أول تعليق من معز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.. سبب تأجيل حفل أصالة وشيرين

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تأجيل الحفل الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.

عقت الفنانة آيتن عامر، على خسارة النادي الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 المقامة بقطر.