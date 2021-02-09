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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:34 ص
يوفنتوس ضد إنتر
يوفنتوس ضد إنتر ميلان
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عبدالله هشام
يستضيف فريق يوفنتوس منافسه انتر ميلان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب آليانز ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا . 

وتنقل المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية الثانية ، قناة Rai 1، و قناة Sport 2 Hungary المجرية ، والقناة الرسمية لـ Serie A عبر موقع اليوتيوب.

وكان فريق يوفنتوس حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب انتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

وسيواجه الفائز من يوفنتوس ضد انتر ميلان الفائز من مواجهة اتالانتا ضد نابولي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز والوصول الى المباراة النهائية لحسم اللقب الرابع عشر من بطولة كأس إيطاليا في تاريخه بينما يسعى انتر ميلان للوصول للقب الثامن في تاريخه . 

أكد تقرير صحفي ، أن يوفنتوس مهدد بفقدان 10 من لاعبيه، في حال تخطي عقبة إنتر ميلان، بنصف نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت صحيفة"توتو سبورت" الإيطالية أسماء اللاعبين وهم: كريستيانو رونالدو -  ألفارو موراتا - ماتياس دي ليخت - بنتانكور - ديميرال - آرثر ميلو - بيرنارديسكي - كييزا -  أدريان رابيو -  أليكس ساندرو.
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