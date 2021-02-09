الصحف الإماراتية.. مسبار الأمل يصل إلى المريخ اليوم.. هزيمة ساحقة للإخوان في ليبيا.. محاولات لعزل الغنوشي من البرلمان التونسي

الصحف الإماراتية:

*محاولات لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي

*مسبار الأمل يصل المريخ.. اليوم

*هزيمة ساحقة للإخوان في ليبيا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، فيما يترقب الملايين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم اليوم اللحظة التاريخية لدخول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، دون الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر (تويتر) : "غدًا نحتفل بخمسين عامًا من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله.. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهما في بناء الإنسان.. غدًا نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة.. غدًا نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين.. غدًا نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".





وإلى القاهرة، أكدت مصر والأردن والعراق، أهمية التوصل إلى حلول سياسية للصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها «لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها».





ومن السودان، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرًا، فيما أرجأ البت في حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.





ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين إبراهيم ياسين وزيرًا للدفاع في البلاد.





ومن تونس، قال نواب في تونس إنهم بصدد الإعداد لعريضة جديدة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.





وإلى ليبيا، لم يحقق إخوان ليبيا ما كانوا ينتظرونه من ملتقى الحوار السياسي في جنيف، واضطر مرشحهم الأبرز للمجلس الرئاسي خالد المشري إلى الانسحاب من قائمة المتنافسين قبل ساعات من الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية، كما فشل مرشحهم لرئاسة الحكومة فتحي باشاغا في الفوز بالمنصب.





ومن اليمن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى «الوقف الفوري» لهذه الهجمات.





وعالميا، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات الحالية ستكون فعالة أم لا.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.





ومن ليبيا، بحث المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة رئيسه محمد يونس المنفي، في اجتماعه الأول عبر تطبيق زووم، آليات تشكيل الحكومة في الوقت المحدد لها، فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية».





ودوليا، طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من مجلس الشيوخ، العدول فورًا عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها تعد انتهاكًا للدستور و«مسرحية سياسية تشكل خطرًا على الديمقراطية»؛ وذلك بالتزامن مع اجتماع لمجلس مدينة بالم بيتش في فلوريدا، قد يقرر مدى مشروعية إقامة ترامب الدائمة في منتجعه الخاص للجولف، مارالاجو.





ومن صحيفة الاتحاد، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة لا يزال الجميع يتلمس ملامحها ويستكشف أبعادها، لافتًا إلى «أن التحديات التي يتعرض لها أمننا القومي العربي، لا يمكن مجابهتها والتصدي لها سوى بمنطق جماعي، وبعملٍ مشترك يتأسس على نظرةٍ شمولية للأمن العربي نظرة عابرةٍ للقضايا، متجاوزة للجغرافيا، فكل تهديد تتعرض له أرض عربية، هو تهديد لأمننِا جميعًا، وكلما توحدت صفوفنا، كلما صار صعبًا على الآخرين أن ينفذوا من بين خلافاتنا».



