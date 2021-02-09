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رياضة

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:00 ص
الأهلي
الأهلي
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القسم الرياضي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 9 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه انتر ميلان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب آليانز ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا . 

وجه محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، رسالة شكر إلى البولندى روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، بعد استبداله التيشيرت معه عقب انتهاء المباراة التي فاز بها البافاري، بهدفين نظيفين، عفلى استاد أحمد بن علي فى الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

قال خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، علي قناة الزمالك، إن مستوى النادي الاهلي امام بايرن ميونخ، لم يكن جيدا، وذلك في المباراة التى جمعت بينهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة. 

أكد كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونيخ ، معرفته بـ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، مشيرا الي انه يتابع الفريق ويتمني له حصد المزيد من البطولات . 

أكد أحمد ياسر المحمدي لاعب الدحيل، أنه مستمر مع الفريق 3 سنوات مشيرا إلي امتلاكه عروضا من أندية الدوري المصري.

أشاد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعبي بايرن ميونخ بعد ظهورهم بمستوى مميز أمام القلعة الحمراء والفوز بهدفين دون رد فى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها علي معلول لاعب الفريق في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، هي ثقل في العضلة الخلفية.
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