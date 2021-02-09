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أخبار العالم

سلطات ولاية جورجيا تفتح تحقيقًا في جهود ترامب لتغيير نتائج الانتخابات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:28 ص
ولاية جورجيا
ولاية جورجيا
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أ ش أ
فتحت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية، تحقيقا؛ بشأن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم التصديق مرارا على فوز جو بايدن في الولاية.

وقال والتر جونز، المتحدث باسم الأمين العام لجورجيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، إن مكتبه "يحقق في الشكاوى التي تصله"، واصفا التحقيق بأنه "إداري" و"قائم على كشف الحقائق"، مضيفا أن "أي جهود قانونية أخرى ستترك للمدعي العام". 

ويأتي التحقيق بعد انتشار تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية في 2 يناير الماضي، بين ترامب، والأمين العام في الولاية، براد ريفينسبيرجر، دعا فيها الرئيس الأمريكي حينها إلى قلب فوز بايدن بحجة وجود "تزوير" في الانتخابات. 

وكان ترامب قد دعا ريفينسبيرجر، إلى "العثور" على أصوات كافية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي تصب في صالح خصمه.

وصادقت جورجيا على فوز بايدن بفارق 11,779 صوتا، وقد قامت باحتساب الأصوات مرتين لتؤكد أن النتيجة تصب لصالح الرئيس المنتخب، وتحظى الولاية بـ 16 صوتا في الكلية الانتخابية حيث يتوجب على المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحصول على 270 صوتا، وقد فاز بايدن بـ 306 أصوات لبايدن مقابل 232 صوتا لترامب.
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