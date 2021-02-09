نشرة أخبار العالم.. تحذير مهم من الداخلية السعودية.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته منذ أشهر

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:مفاجأة.. جماعات متطرفة تجند أفرادا في الجيش الأمريكيالأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنينمنذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتهاتفاصيل دخول وزير النقل الأمريكي إلى الحجر الصحيدون إصابات محلية.. الصين تكشف تطورات فيروس كورونابسبب كورونا.. الداخلية السعودية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين والوافدينوزير الخارجية الأمريكي: نعتبر القدس عاصمة إسرائيلوزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية