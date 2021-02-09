دورية عسكرية أمريكية: إبعاد تركيا من برنامج إنتاج المقاتلة "إف – 35" نقطة اتفاق بين بايدن وترامب

على الرغم من تباين المواقف السياسية بين إدارتى دونالد ترامب وجو بايدن إزاء قضايا العالم الخارجى برز الاتفاق على استمرار خروج تركيا من برنامج انتاج المقاتلة “ اف 35 “ كحالة نادرة فى تلاقى رؤيتى بايدن وترامب.

وقالت دورية القوات الجوية الأمريكية “ ايرفورس ماجازين “ إن إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن ستستمر فى تنحية تركيا من الشراكة فى برنامج انتاج المقاتلة “ اف – 35 “ وهو الاجراء الذى كانت إدارة الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب قد اتخذته حيال تركيا.

وأشارت الدورية الامريكية إلى أن الإبقاء على تركيا خارج دائرة الشراكة فى برنامج انتاج المقاتلة “ اف – 35 “ بدا كأول اتفاق فى السياسات بين ادارة بايدن و ادارة ترامب ، فبرغم ما بينهما من تجاذبات سياسية وانتخابية اتفقت الادارتان على أن أنقرة باتت " شريكا دفاعيا لا يؤتمن" بعد مضى 66 عاما على انضمامها لحلف شمال الاطلنطى .

واستطردت دورية القوات الجوية الامريكية بالقول ان مخططى الدفاع فى البنتاجون يتحسبون كثيرا لعواقب استمرار تركيا فى برنامج الشراكة فى انتاج المقاتلة “ اف – 35 “ بعدما قررت انقرة المضى قدما فى التزود بمنظومات “ اس – 400 “ الروسية للدفاع الجوى ، وهو ما عبر عنه جون كيبرى الناطق باسم البنتاجون عندما صرح فى الخامس من الشهر الجارى بأن تركيا لن تعود الى لعب دور الشريك فى برنامج انتاج المقاتلة “ اف – 35 “ التى يضم الولايات المتحدة و دولا غربية اخرى فى حلف شمال الاطلنطى .

ووفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الامريكية “ دى اى ايه “ ستكون انظمة التشفير و الاتصالات الامريكية مكشوفة تماما للجانب الروسى عن طريق تركيا بحكم كونها عضوا فى حلف شمال الاطلنطى اذا تحصلت انقرة على منظومات “ اس – 400 “ الروسية.

ويؤكد الخبراء الامريكيون أن انظمة تشغيل “ اس – 400 “ التى بدأت انقرة فى استلامها فى العام 2019 غير متوافقة فى الاساس مع حواسيب المقاتلات المتطورة “ اف – 35 “ ويقولون انها حواسيب مصممة اساسا على التعامل مع منظومات الدفاع الجوى الامريكية الصنع “ باتريوت “ التى عاندت تركيا ورفضت شراءها من الولايات المتحدة .

وبحسب الدورية الامريكية .. فقد اشترى سلاح الجو الامريكى ثماني مقاتلات من طراز “ اف – 35 “ تصل قيمتها الى 7ر861 مليون دولار كان مقررا ان تحصل عليها تركيا فى حالة استمرار شراكتها فى برنامج انتاج تلك المقاتلات لكن العقوبات التى فرضتها ادارة ترامب وابقت عليها ادارة بايدن حالت دون حصول تركيا على تلك المقاتلات المتطورة .

وفى ديسمبر الماضى فرضت ادارة ترامب وهى فى ايامها الاخيرة عقوبات ممتدة على انقرة بسبب مضيها قدما فى التزود بمنظومات “ اس 400 “ الروسية ، ويرجح المراقبون أن يشهد العام 2021 استمرارا فى نهج معاقبة انقرة اذا استمرت فى نهج سياساتها الاستفزازية لحلفائها الغربيين .

و كشف باتريك توكر خبير التكنولوجيا الدفاعية الأمريكى عن قدرة المنظومة الروسية على خرق نظم المعلومات الخاصة بتشغيل المقاتلات “ اف – 35 “ التى تقترب منها حتى وان كان ذلك فى اوقات السلم وهو ما يشكل تهديدا لسلامة تشغيل المقاتلات “ اف – 35 “ وكشف اسرارها الملاحية وربما عيوبها اذا تحصلت عليها تركيا ، كما سيفشى ذلك اسرارا كثيرة من الخصائص الفنية للمقاتلة “ اف – 35 “ تعتبرها الولايات المتحدة من اسرار ترسانتها التسلحية ، و للتدليل على ذلك اشار الخبير الامريكى الى ان اسرائيل التى حصلت على المقاتلات “ اف – 35 “ تحرص على الابتعاد عن مناطق انتشار منظومة “ اس – 400 “ فى سوريا لهذا السبب .

ويرى البروفيسير دافيد ستوبلس استاذ اللاسلكى و تطبيقات الحرب الاليكترونيات فى جامعة سيتى البريطانية و عضو المنتدى الأوروبى لمحترفى حروب الرادار “ Old Crows “ ان رادارات نظام “ اس – 400 بمقدورها كشف الملف الملاحى للمقاتلات “ اف – 35 “ و المعروف علميا باسم flight profiles و بموجب ذلك يمكن لمشغلى نظام “ اس – 400 “ اكتشاف نقاط الضعف فى المقاتلة الامريكية ، وتابع فى مقابلة اجرتها معه دورية دفنس نيوز الامريكية بتاريخ يوليو 2019 بالقول " ليت الأمر يقف عند حد التحليق الجوى فقط .. فالأسوأ هو ان عقود الصيانة و التدريب الفنى التى ابرمتها روسيا مع الاتراك ستتيح لهم مجالا كافيا للاختراق التجسسى الروسى المباشر لمنظومات تشغيل “ اف – 35 “ و ربما يطور الروس طرازات دفاع جوى مستقبلا افضل من “ اس – 400 “ بفضل ذلك " .

واكد البروفيسير البريطانى ان المزاوجة بين منظومات “ اس – 400 “ ومقاتلات الجيل الخامس الامريكية باتت الآن مشكلة حقيقة فى بلد كالهند التى اشترت المنظومات الروسية وهو ما لا يجب ان يتكرر .

وكانت تركيا – وهى عضو فى حلف شمال الاطلنطى – تطمع من وراء شراكتها فى برنامج تطوير المقاتلة “ اف – 35 “ فى شراء مائة مقاتلة من هذا الطراز وفق اسعار تفضيلية مخفضة ، كما اعتبرت تركيا شراكتها فى هذا المشروع مظهرا دعائيا لها كشريك يقف كتفا بكتف الى جانب منتجى السلاح الكبار فى العالم ، لكن خبراء فى مجال الصناعات الجوية فى واشنطن قالوا ان اجمالى الاسهام التركى فى انتاج مقاتلات “ اف – 35 “ متواضع جدا و لا يعادل ما تتطلع اليه تركيا من الشراء باسعار تفضيلية “ كشريك “ فى حين يرى الخبراء ان الاسهام التركى فى برنامج انتاج مقاتلات “ اف – 35 “ يعد هامشيا ولا علاقه له بتكنولوجيا تلك المقاتلة ، فمن بين 937 جزءا تتكون منه تلك المقاتلة لا تسهم الشركات التركية سوى بإنتاج مجموعة الهبوط والجزء الاوسط من بدن المقاتلة، وفى المقابل تنتج المصانع الامريكية 400 مكون من مكونات انتاج المقاتلة “ اف – 35 “ ذات تكنولوجيا عالية وربما محظور الكشف عنها ، اما باقى مكونات المقاتلة فيتولى توريدها مصنعون من مختلف بلدان اوروبا الشريكة فى البرنامج .