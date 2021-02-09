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أخبار البلد

حدث ليلا.. أول أسبوع لـ بايدن داخل البيت الأبيض.. أمريكا تؤيد الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.. أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:07 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات في المملكة؛ هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون. 

أعاد البيت الأبيض تنشيط صفحته على موقع "فليكر"، حيث نشر 72 صورة جديدة تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحياة داخل مبنى الرئاسة.

فتحت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية، تحقيقا؛ بشأن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم التصديق مرارا على فوز جو بايدن في الولاية.

كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تجنيد الجماعات المتطرفة، وخاصة اليمين المتطرف، في الولايات المتحدة لعدد كبير من أفراد الخدمة العسكرية خلال الفترة الماضية. 

ذكر تقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة، مواصلة كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية الباليستية طوال عام 2020؛ في انتهاك للعقوبات الدولية. 

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين "كاثلين هيكس" نائبة لوزير الدفاع، لتصبح بذلك أول امرأة يؤكدها مجلس الشيوخ في منصبها. 

لم ينضب بئر الحضارة الفرعونية من إبهار العالم بما صنعته من قرون بعيدة، فمازالت الاكتشافات مستمرة بكل جديد وفي هذا السبيل اكتشف علماء الآثار كنزًا دفينًا من العناصر التي تعود لمصر القديمة بما في ذلك العديد من التوابيت وكتب الموتى وهوية ملكة مصرية.

قال خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، علي قناة الزمالك، إن مستوى النادي الاهلي امام بايرن ميونخ، لم يكن جيدا، وذلك في المباراة التى جمعت بينهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة. 

وجه ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، الشكر للرئيس السيسي وكل المسؤولين الداعمين له.

وجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة إلى شقيقتها، الفنانة حلا شيحة؛ بعد عقد قرانها على المنتج معز مسعود، وشاركت متابعيها بـ عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

احتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج الداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية . 

كشف فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أعضاء مجلس النواب، وجود أدلة دامغة ضد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ. 

كشف رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، تفاصيل أول عقد احتراف له.

نشر الداعية والمنتج معز مسعود، صورة له مع  الفنانة حلا شيحة، من عقد قرانه عليها، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر القدس هي عاصمة إسرائيل. 

أكد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء التزام الولايات المتحدة بأمن  السعودية رغم إنهاء الدعم للعمليات في اليمن.
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