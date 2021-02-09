وفاة 15 شخصا جراء إصابتهم بمرض مجهول في تنزانيا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في تنزانيا أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأكثر من 50 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بمرض مجهول.





ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مصادر طبية قولها "إن المرض لم ينتشر بعد، وتم رصد العدوى في منطقة واحدة، حيث تقيأ الناس دما وماتوا بعد تأخر علاجهم في المستشفى".





وأضافت المصادر أن الفحص السريري الأولي أظهر أن المرضى ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد، مشيرة إلى أن السلطات في تنزانيا أرسلت خبراء في مجال الصحة إلى المنطقة التي رصد فيها هذا المرض.



