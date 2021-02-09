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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:31 ص
درجات الحراره
درجات الحراره
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سي"، تقريرًا يوضح درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الثلاثاء.


وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء :
القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

 الاسماعيليه العظمى 28 والصغرى 12 درجة
 
 السويس العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة
 
العريش العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

شرم الشيخ العظمى 26 درجة والصغرى 16   درجة

الغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

الأقصر  العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان  العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.

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