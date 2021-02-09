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فن

حمزة نمرة وعمرو دياب الأكثر استماعا بـ أنغامي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:46 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان حمزة نمرة  لائحة أنغامي للأغنيات أكثر استماعًا عبر منصة أنغامي بأغنية "فاضي شوية"، التي وصلت إلى 4 ملايين و800 ألف استماع.

وجاء في المركز الثاني النجم عمرو دياب بأغنية يا أنا يا لا، التي وصلت إلى مليون و800 ألف استماع.


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي:


1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).


2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

 

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).


4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).


5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).


6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).


7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).


8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).


10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).


11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.


وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».


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