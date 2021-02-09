حمزة نمرة وعمرو دياب الأكثر استماعا بـ أنغامي

تصدر الفنان حمزة نمرة لائحة أنغامي للأغنيات أكثر استماعًا عبر منصة أنغامي بأغنية "فاضي شوية"، التي وصلت إلى 4 ملايين و800 ألف استماع.





وجاء في المركز الثاني النجم عمرو دياب بأغنية يا أنا يا لا، التي وصلت إلى مليون و800 ألف استماع.