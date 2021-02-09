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فن

شاهد.. تارا عماد تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:45 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت تارا عماد في الصورة من كواليس آخر أعمالها بفستان أبيض.

وقالت الفنانة تارا عماد مؤخرا إن عرض مسرحية علاء الدين سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف البروفات من أجل المحافظة على المستوى التمثيلي والاستعراضي للحفل.  

وكشفت عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين)، والنجم محمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام إبراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون). 

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

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