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محمد جاد: الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من أحياء ومنشآت العاصمة الإدارية..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام صباح أمس بجولة تفقدية فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والانشائي لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ آلاف مصل وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترا.

وأضاف الإعلامي محمد جاد، أثناء تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المسجد يتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار "۷ دور" بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.

وتابع أن الرئيس تفقد أيضا مبنى مجلس النواب البرلمان بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط حيث تسع القاعة الرئيسية لاستيعاب ١٠٠٠ عضو بمسطح ٣ أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، إضافة إلى المسطحات الخضراء، كما تعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم. 

كما تفقد الرئيس أيضًا سير الأعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي على مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك مبنى مقر مجلس الوزراء.
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