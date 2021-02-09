حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع وميادين الأقصر.. صور

شن مجلس مدينة الأقصر بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الامن وإدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب شاذلي صابر، حملة لتطهير شوارع أبو الجود والصنايع والمدينة والتليفزيون وتفرعاتهم بحى وسط وجنوب مدينة الأقصر من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشآت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات.





وأعلن أحمد عبد الصبور مدير ادارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر أن الحملة استهدفت تحقيق الانضباط لإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية وعدم التعدى على حرم الطريق العام.





