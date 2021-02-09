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محافظات

ضبط 17 طن لحوم ودواجن غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالقاهرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن ضبط 17 طن لحوم ودواجن و 1.522 طن اسماك غير صالحة خلال شهر يناير.

كما تم تحرير 612 محضرا لمخالفات متنوعة شملت ضبط 16 طن ارز و 10.15 طن دقيق  و 7.5 طن حبوب و 4.102 طن زيت طعام و 3.350 طن توابل  و 2.5 طن مكرونة ، 720 علبة +25000 كيس اغذية متنوعة .

واوضحت انه تم ضبط 21000 شنطة مصنوعات جلدية  ، 51200 قطعة مستلزمات طبية ، 11850 كجم مستلزمات انتاج كمامة ،10000 متر اقمشة ، 700 اسطوانة اسطوانة غاز فريون،35 موتور مياه.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اكد على استمرار الحملات المكثفة للتصدي للغش التجاري والتلاعب بالاسعار واحتكار السلع لضمان توفير خدمات للمواطنين وسلع بأسعار مناسبة  والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 17 طن لحوم ودواجن غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالقاهرة
ضبط 17 طن لحوم ودواجن غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالقاهرة
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