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شاهد.. الفيضانات تحول منطقة فرنسية إلى بحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:05 ص
فيضانات بفرنسا
فيضانات بفرنسا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، الفياضانات تحول منطقة فرنسية إلى بحيرة.

ووفقا للتقرير، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التى تبعتها لا بد من إستخدام قارب أو جرار للوصول إلى منطقة كوركورى فى إقليم شارنت ماريتيم بفرنسا أو الخروج منها.

وحولت المنطقة التى يبلغ عدد سكانها 700 نسمة إلى ما يشبه البحيرة، ما أجبر السلطات المحلية على تنظيم "رحلات مكوكية" لمساعدتهم على الدخول والخروج.

من أجل مواجهة إرتفاع منسبوب المياه، وقامت السلطة بإجلاء 62 شخصا من سكان المنطقة منذ بداية فيضان نهر شارنت فى إقليم شانت_ ماريتيم بالساحل الأطلسي.
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