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داليا أيمن: لاعبو الأهلي قدموا أداء مشرفا في مواجهة بايرن ميونيخ.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:12 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أثنت الإعلامية داليا أيمن، على أداء لاعبي النادى الأهلى في مواجهة بايرن ميونخ أمس في بطولة كأس العالم للأندية، لافتة إلى أن لاعبي الأهلي قدموا أداء مشرفا.

وأضافت داليا أيمن، خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن بايرن ميونخ الألمانى بطل أوروبا، ولكن المباراة كانت جيد للغاية، ومن المقرر أن يلعب النادى الأهلى على المركز الثالث أمام النادى البرازيلى يوم الخميس المقبل.

وتابعت أن تلك هى المرة الثانية التى سيلعب فيها النادى الأهلى على المركز الثالث والرابع، مؤكدة أن كل متابعى كرة القدم كانوا  فرحين جدًا باداء النادى الأهلى المشرف أمام بايرن ميونيخ أمس.

ونجح النادي الأهلي في إثبات نفسه كممثل مشرف للوطن وللقارة الأفريقية بأكملها، في مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني، التي خسرها بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام الفريق البافاري الذي أهان كل كبار القارة على رأسهم برشلونة، وكان المارد الأحمر عصيًا عليه في 90 دقيقة كانت صعبة عليه بشهادة مدربه ولاعبيه.

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