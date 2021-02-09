محمد جاد: النادي الأهلي دايمًا رافع راسنا في المحافل الدولية وفى القارة الأفريقية..فيديو

قال الإعلامية محمد جاد، إنه كان هناك فوراق فنية بين الفريقين الأهلي وبايرن ميونخ بالأمس وظهرت فى المباراة بشكل ملحوظ، ولكن النادى الأهلي قدم نفسه بشكل محترم جدًا وقدم مباراة جديرة بالاحترام أمام منافس قوي يتربع على قائمة أفضل نادي في العالم.





وأضاف جاد، أثناء تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النتيجة 2-0 هى نتيجة أقرب للواقع نظرًا للفوارق الفنية بين الفريقين.





وتابع أن النادى الأهلى دايمًا رافع راسنا فى المحافل الدولية وفى القارة الافريقية، وان شاء الله هنباركله بعد مباراة يوم الخميس على المركز الثالث أمام النادى البرازيلى.





ونجح النادي الأهلي في إثبات نفسه كممثل مشرف للوطن وللقارة الأفريقية بأكملها، في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، التي خسرها بهدفين نظيفين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام الفريق البافاري الذي تفوق على كل كبار القارة وعلى رأسهم برشلونة، وكان المارد الأحمر عصيًا عليه طوال ال 90 دقيقة، و كانت صعبة عليه بشهادة مدربه ولاعبيه.





وفي دربكة دفاعية من الاهلي سجل ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 16 .