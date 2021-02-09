للمواطنين والمقيمين.. نداء عاجل من الداخلية القطرية بشأن كورونا

أصدرت وزارة الداخلية القطرية نداء عاجلا لجميع المواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنت عنها السلطات القطرية منذ قبل.





وقالت الداخلية القطرية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر " ‏صباح الخير .. نحيّيكم في صباح هذا اليوم، الثلاثاء الموافق ٩ فبراير 2021 اليوم الرياضي للدولة 2021 متمنين لكم دوام السلامة والأمان، ونذكر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من ‎ فيروس كورونا.. يوما سعيدا".





‎وكان مجلس الوزراء القطري في وقت سابق قد أصدر قرارات بعدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - کوفید 19).





فيما تم استثناء حفلات الزفاف المقامة بالمنزل أو المجلس وبحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين.





فيما قرر المجلس عدم تواجد خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة بحد أقصى خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس





كما تقرر كذلك إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ مع اقتصار التجمعات على 15 شخصا۔





بينما تقرر استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاما وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى 30 في المائة.





كما تقرر ايضا تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى 30 في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاعتمادية للمتاحف، والمكتبات العامة إلى 50 في المائة.





كما صدر قرارا بالسماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما تقرر اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية الفئة المحترفين بما لا يتجاوز 40 شخصا في الأماكن المفتوحة و20 شخصا في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور.





كما تم إصدار قرار باستمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.





كما قرر المجلس السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15 في المئة والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة) بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة و السماح الجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة.





كما تقرر ايضا تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 50 في المئة وتخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى 30 في المئة.





بجانب إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة إلى 30 في المئة والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة.





كما تقرر استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمس نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركي.



