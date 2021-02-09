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برلمان

برلماني: رفضنا مناقشة الحساب الختامي لقطاع الأعمال لغياب الوزير دون مبرر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:34 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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ماجدة بدوي
رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الاثنين، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2019 /2020.

وجاء قرار اللجنة نظرا لغياب الوزير هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاجتماع دون مبرر وعدم إخطاره للجنة باعتذاره عن الحضور، فضلا عن أن تمثيل الوزارة بالاجتماع كان غير ملائم، وفقا لرؤية الأعضاء، على خلاف القواعد التى وضعها مجلس النواب منذ الفصل التشريعى السابق بضرورة أن يكون التمثيل الحكومى ملائم لحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النوعية.
 
كما قررت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإحاطته بالواقعة بعدم حضور الوزير رغم أهمية الجلسة لاتخاذ ما يلزم وما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

كما ناقشت اللجنة أيضا الحساب الختامى لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للسنة المالية 2019 /2020، وأوصت لجنة إعادة هيكلة الوزارات ومنع تضارب اختصاصاتها المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر فى قرارى تحديد اختصاصات وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حتى يكون هناك تكامل فى العمل بين الوزارتين.
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