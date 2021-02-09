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أخبار العالم

ارتفاع جديد بأسعار الذهب وتراجع في الدولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:43 ص
ارتفاع جديد بأسعار
ارتفاع جديد بأسعار الذهب وتراجع الدولار
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء، مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05:36 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

وقال مايكل لانجفورد المدير لدى شركة الاستشارات إير جايد: "المحرك الرئيس للذهب هو الثقة حيال مشروع قانون الإغاثة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقع المزيد من الضعف في الدولار الأمريكي والذي سيأتي نتيجة للمساعدة".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة؛ ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل الـ 15 من مارس حتى دون دعم الجمهوريين.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة، الناجمين على الأرجح من التحفيز واسع النطاق.

وقال محللون، إن الارتفاع القياسي في بتكوين عزز بعض المعنويات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم0.5% إلى 2341.54 دولار.

وارتفع البلاتين 1.9 في المئة إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016.
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