مبروك لحبايبي..شريف رمزي يهنئ حلا شيحة ومعز مسعود بعقد قرانهما

حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة الفنانة حلا شيحة بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، الذي أقيم أمس في أحد الفنادق الشهيرة على النيل.





ونشر صورة لهما، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق شريف علي الصورة قائلا :" الف الف مبروك لحبايبي ، ربنا يسعدكم يارب "





وكان أكد "صدى البلد" وجود علاقة تربط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة عبر انفراد بنشر صورة لهما في أحد الكافيهات، وذلك بعد أنباء ارتباطهما التي أثيرت خلال الفترة الماضية.





معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.





وتزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.



