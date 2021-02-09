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توك شو

التحقيق مع المتسببين فى إصدار 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الثلاثاء.

بوابة الأهرام
مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بتعزيز علاقات التعاون مع العراق ودعم جهود التنمية على أرضه

أخبار اليوم
وزيرة التخطيط أمام البرلمان: 66% زيادة فى الاستثمارات خلال آخر 3 سنوات

موقع صدى البلد
من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسى والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية

اليوم السابع
وزير الكهرباء: التحقيق مع المتسببين فى إصدار 21 ألف فاتورة خاطئة

الوطن
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