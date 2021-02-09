التحقيق مع المتسببين فى إصدار 21 ألف فاتورة كهرباء خاطئة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الثلاثاء.





بوابة الأهرام

مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بتعزيز علاقات التعاون مع العراق ودعم جهود التنمية على أرضه





أخبار اليوم

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: 66% زيادة فى الاستثمارات خلال آخر 3 سنوات





موقع صدى البلد

من قلب القاهرة.. الفصائل توجه الشكر للرئيس السيسى والدولة المصرية على دعم القضية الفلسطينية





اليوم السابع

وزير الكهرباء: التحقيق مع المتسببين فى إصدار 21 ألف فاتورة خاطئة





الوطن

الإسكان: بناء 5 أبراج بمدينة العلمين منها برج أيقونى





مصراوى

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين





سكاى نيوز عربية

البنتاجون: حماية النفط لم تعد هدفًا للقوات الأمريكية بسوريا