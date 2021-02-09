ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:52 ص
حاملتا طائرات أمريكيتان
حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي
Advertisements
سمر صالح
أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان اليوم الثلاثاء تدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وفي سياق منفصل وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بأنها أكبر منافس للولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا.

وقال بايدن في أول خطابه حول السياسة الخارجية، يوم الخميس: "سنتعامل بشكل مباشر مع التحديات التي تواجه ازدهارنا وأمننا وقيمنا الديمقراطية والآتية من جانب منافسنا الأكبر، وهو الصين".

وأضاف بايدن: "سنواجه تجاوزات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتصرفاتها العدوانية لصد هجوم الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والنظام العالمي".

وأكد في الوقت ذاته: "لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا".

يذكر أن العلاقات الصينية الأمريكية شهدت توترات بسبب العديد من القضايا أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما فيها قضايا التجارة والأمن السيبراني والملكية الفكرية والتجسس المزعوم من قبل الصين، إضافة إلى قضايا سياسية مثل سياسات بكين تجاه هونج كونج والأيجور المسلمين في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تحدٍ كبير لإدارة بايدن.. الصين تستعرض قوتها بالقرب من تايوان.. استفزاز واضح لأمريكا لإنهاء استقلال الجزيرة فهل يرضخ الرئيس الجديد؟

تصريح ناري للخارجية الأمريكية عن محاسبة الصين

الصين تحذر: استقلال تايوان يعني الحرب

"يلاّ نبدأ صفحة جديدة".. طلب مهم لمسئول صيني كبير من بايدن

"فاينانشيال تايمز" تسلط الضوء على تعهد بايدن بالحفاظ على سياسة ترامب تجاه الصين

ترشيحاتنا

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

وفاة إعلامي سعودي شهير

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنين

زيادة 6% سنويا.. ننشر رسوم تراخيص السيارات الجديدة قبل ساعات من إقرارها

النسخة الأجمل من ماشا.. سارة رضيعة أردنية تبهر متابعي مواقع التواصل.. شاهد

الدولار يسجل 15.71 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها

تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021