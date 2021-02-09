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النائبة أميرة أبو شقة: مجلس النواب مختلف هذا العام عن الأعوام السابقة..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:04 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن امكانية استغلال الوقت هو الكنز لأى شخص، لافتة إلى أنها حصلت على أكثر من شهادة من العديد من الجامعات وكانت مساعد لرئيس حزب الوفد للتخطيط والإدارة، كما حصلت على وسام الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها كانت تهدف الدخول لمجلس الشعب لتلبية حاجات المواطنين.


وأضافت أبو شقة، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، أن المجلس مختلف هذا العام عن الاعوام السابقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر خروج تشريعات جديدة واستجوابات وتفاعل بين الوزارات، منوهًا أن النواب لهم دور تشريعى ورقابى على الوزارات.

وتابعت أن الشباب يمثل جزء كبير من مجلس النواب فى دورته الحالية، وكلهم ينتمون لتنسيقية شباب الاحزاب وكلهم على وعى سياسي كبير، وكلهم مثقفين، وأصبحت الدولة تحتضنهم بشكل كبير للتعبير عن رأيهم وعن مشاكل جيلهم.

وأوضحت ان المرأة تشكل نسبة كبيرة فى مجلس النواب هذا العام، منوهة انه هناك مبادرة اسمها الوفد مع المراة فى الصعيد وينتمى إليها 3500 سيدة من اول الصعيد لآخره مشتركين فىا لمبادرة للتعبير عن آرائهم.

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