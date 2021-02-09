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حوادث

حبس سائقين يتعاطيان المواد المخدرة أثناء القيادة في سوهاج

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:02 ص
حبس سائقين يتعاطيان
حبس سائقين يتعاطيان المواد المخدرة
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أنغام الجنايني
كثفت إدارة مرور سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، ووحدة مكافحة المخدرات، حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية؛ للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المُخالفين من قائدي السيارات والمركبات. 

وبحسب بيان، الثلاثاء، جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتدشين حملات لتحليل المخدرات لسائقي الطرق؛ لبيان ما إن كان السائق تحت تأثير المُخدر أم لا للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين. 


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة المرور بسحب 51 عينة للكشف عن الإدمان، تم التأكد من إيجابية عينتان منهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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