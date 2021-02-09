مدير تحرير الأهرام: القضية الفلسطينية ركيزة أساسية فى التقارير الإخبارية المحلية والعالمية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ،إنه تم أمس ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم والغطاء الشامل للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته واستقلاله.

وأشار"مدير تحرير جريدة الأهرام"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين بأن هذه المباحثات تفضى إلى المزيد من النجاحات فى إعلان ما يعرف باتفاق إعلان القاهرة، وذلك خلال الساعات القادمة، مكملا أن تلك المباحثات التى تمت بالأمس شهدت الكثير من التفاؤل بإيجابية أن هناك رغبة جامحة لدى الفلسطينيين، فى التعاون بقوة مع المبادرات المصرية، التى لم تقدم بالأمس فقط ولكن أيضا على مدار أشهر طويلة من خلال اتصالات ورسائل مبعوثين مصريين قاموا بزيارة رام الله وغزة.

وأضاف"العشري"، أن تم الاتفاق على أن يوجد تلاقي وتعاون فلسطيني نحو استحقاقات الدعم والاستعدادات، للمرحلة القادمة، كما أن يوجد هناك درجة إيجابية من التفاعل على المستوى الإعلامي والسياسي أوروبيا ودوليا، حيث إن وجد دعم لتلك القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من خلال أن أًصبحت تلك القضية ركيزة أساسية فى جميع التقارير الإخبارية والتلفزيون العالمي.

وأوضح "العشري" أن يناقش الحوار الفلسطيني إجراء الانتخابات التشريعية وإزالة العقبات أمام الاستحقاقات الدستورية إضافة إلى ملفات الأمن والقضاء، والظروف المعيشية التي تهم المواطن الفلسطيني رغبة في الوصول لحلول نهائية لها.

وفى سياق آخر، تابع العشري ، أن هناك تقارير تكشف بالأدلة حجم الأموال الضخمة ، التي أنفقتها قطر على العصابات الإرهابية ، منها النصرة وأحرار الشام ، وغيرها من الجماعات ، والتي هي في الأساس خرجت من رحم الجماعة الإرهابية، حيث أن احدى الدول تمثل الركيزة الأساسية لدعم الجماعات الأرهابية ماليا ، بالشرق الأوسط ، من خلال حسابات وهمية بالبنوك العربية.