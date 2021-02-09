حكايات من زمن فات.. أسرار هروب زوجة عادل أدهم وتبرؤ ابنه منه

الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة، وغالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.





ويسلّط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثّرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

من بين هؤلاء الفنان الكبير عادل أدهم الذي حلت ذكرى وفاته أمس الاثنين 8 فبراير، حيث توفي في 8/2/1996، ونستعرض في هذا التقرير كواليس هروب زوجته منه وتبرؤ نجله من أبوته له.

وكان لعادل أدهم العديد من العلاقات النسائية، فقد تعرف على إحدى فتيات اليونان وتزوجها، ولكن بسبب حالته المزاجية المتقلبة كان يضربها دائمًا، حتى هربت منه إلى اليونان وهي حامل في شهرها الرابع، وسافر حتى يبحث عنها، ولكنه لم يعثر عليها وعاد إلى مصر وانشغل في أعماله الفنية، إلى أن فوجئ بإحدى صديقاته تخبره بأن زوجته أنجبت ولدًا ويشبهه بشكل كبير.





وبعد 25 عاما شعر عادل أدهم بالحنين لنجله، وسافر إلى اليونان والتقى بطليقته وطلب منها رؤية ابنه، ونصحته بعدم فعل هذا الأمر، إلا أنه أصر على ذلك، وذهب إلى المطعم الذي يملكه نجله، لكن ابنه انفعل عليه أمام الناس بشدة، بسبب تجاهله له كل هذه السنوات، وأعلن تبرؤه منه متسائلا عن سبب حنينه له بعد 25 عاما من ميلاده وفقا لتصريحات صحفية سابقة للماكير محمد عشوب.

ويضيف "عشوب" نقلا عن عادل أدهم : لم يكتف نجل عادل أدهم بهذه الكلمات .. حتى انه أخرج من جيبه خلال هذا اللقاء بطاقة شخصية وقال لـ عادل أدهم: هذا هو اسم والدي، "وهو اسم زوج أمه"، مضيفا: أما أنت زبون عندي اليوم"، فشعر عادل أدهم بالدوار من وقع هذه الكلمات، وطلب أدهم من ابنه أن يعطيه فرصة، ولكن ابنه استأذنه بالذهاب لأنه مشغول، وكان هذا اللقاء بمثابة صدمة لـ عادل أدهم عاش متأثرا بها لسنوات.