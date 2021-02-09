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رياضة

كرمهم السيسي ..الأولمبياد الخاص المصري يستعد للمشاركة في كازان 2022

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
عقب اطلاق العد التنازلى والكشف عن شعار الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والتى ستقام في كازان ٢٠٢٢ روسيا خلال الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 وفى واحدة من اصعب الالعاب العالمية بسبب جائحة كورونا ، وتوقف جميع الاحداث الرياضية حول العالم، يسعى الاولمبياد الخاص الدولى واللجنة المنظمة الى توخي الحذر الشديد من اجل الحفاظ على أرواح لاعبى الاولمبياد الخاص بعمل فرق عمل لمتابعة تطورات الجائحة والأمصال الخاصة بها.

وتعد  مشاركة الاولمبياد الخاص  المصرى  فى تلك الالعاب هى السابعة فى تاريخ مشاركاته فى الالعاب الشتوية حيث كانت أول مشاركة لها عام 1997  بكولينجوود وتورونتو بكندا، وآخر مشاركة له بالنمسا 2017 حيث شاركت مصر ببعثة قوامها 29 مشاركا بينهم 20 لاعبا ولاعبه   وحققوا الفوز بخمس ميداليات متنوعة  ، وتم تكريمهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب الذى اقيم بمدينة الاسماعيلية 2017.

وأكد الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي إيجيبت قرر وضع كافة الإمكانات المتاحة أمام المنتخبات المصرية المشاركة في تلك الألعاب الشتوية الهامة والتي حقق فيها اللاعبون المصريون العديد من الانجازات على مدار  السنوات السابقة منذ اشتراكهم في تلك الألعاب في عام ١٩٩٧ والتي استضافتها مدينة  كولينجوود وتورونتو بدولة كندا.

 وأشاد "محمود"  بالاهتمام الكبير الذي يحظى به لاعبو الأولمبياد الخاص المصري من جانب وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة نيفين القباج ومتابعتهم المستمرة لكافة استعدادات الفرق والمنتخبات المصرية المشاركة في كازان ٢٠٢٢.


من جانبه يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تجتاح العالم ، إلا ان إدارة برنامج الاولمبياد الخاص المصري وضعت خطة متكاملة خلال تلك الفترة العصيبة استعدادا لمشاركة مصر في الالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص والمقرر انطلاقها في فبراير من العام القادم ٢٠٢٢م.

ويضيف "تهامي" إلى أن خطة الاستعداد تشتمل على جزأين رئيسيين الأول هو إقامة معسكرات مغلقة كل شهر لجميع الفرق المشاركة في تلك الالعاب هذا العام تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين والمحافظة عليهم ، والثانية هي المتابعة الدورية لحالتهم الصحية والبدنية أثناء فترة تواجدهم في محل إقامتهم من خلال التواصل عن بعد وتوفير وسائل التدريب المنزلية والمدربين المتخصصين للمحافظة على لياقتهم ومتابعتهم باستمرار.

ويؤكد "تهامي" أن ادارة البرنامج المصري سوف تسعي خلال الفترة القادمة من خلال الوزارات والهيئات المعنية بتوفير اللقاح المناسب والآمن لفيروس كورونا المستجد لكافة أفراد البعثة المصرية في حال توافره خلال الفترة القادمة.
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