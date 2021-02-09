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أخبار العالم

إيران تبدأ تطعيمات كورونا باللقاح الروسي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:10 ص
حملات التطعيم تتوالي
حملات التطعيم تتوالي في العالم
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محمد علي
بدأت إيران، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وفقًا لما أذاعه التليفزيون الرسمي. 


وقالت وكالة أنباء الجمهورية، نقلًا عن وزير الصحة سعيد نمكي، إن الممرضات والأطباء العاملين في وحدات العناية المركزة سيكونون من بين أوائل الذين يتلقون اللقاح.


وبدأت حملة التطعيم بحضور وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، ومشاركة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو.


وقال الرئيس الإيراني، عند بدء الحملة: "نفتخر بالبدء بالتطعيم عشية ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.. أنا مستعد لتلقي أي لقاح يحصل على موافقة وزارة الصحة الإيرانية، لأجل بناء الثقة مع المواطنين لتلقي اللقاحات".


وكان أول من تلقى اللقاح اليوم، بارسا نمكي، نجل وزير الصحة الإيراني، مصرحا بعد تلقيه اللقاح:"سعيد بالمشاركة في مكافحة فيروس كورونا كعضو في الكادر الطبي الإيراني".


وذكر التليفزيون الايراني أنه سيتم تطعيم مليون و300 ألف مواطن حتى منتصف مارس المقبل.


كانت إيران البلد الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط من حيث إجمالي حالات الإصابة والوفيات بـ Covid-19. 


وأبلغت البلاد عن 7321 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1473756 مليون حالة منذ بدء تفشي الوباء.


ولا تزال القيود سارية في جميع أنحاء البلاد لمنع انتشار أكبر للحالات. 
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