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اقتصاد

الأولى من نوعها بالمدن الجديدة.. جهاز الشروق يسلم مدرسة أكاديمية الفنون لوزارة الثقافة.. تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:17 ص
مبني مدرسة أكاديمية
مبني مدرسة أكاديمية الفنون بالشروق
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون"، وهى الأولى  من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، وذلك لصالح وزارة الثقافة، بهدف إدارتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأوضح رئيس جهار مدينة الشروق، أن ذلك يأتي فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم ١ بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الانتفاع لمشروع المدرسة.


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وأوضح رئيس الجهاز، أن هذا النشاط الإضافى للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة يعتبر الأول من نوعه بالمدن الجديدة، والثانى على مستوى الجمهورية من حيث تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفنى.


ولفت إلى أن المدرسة تمت إقامتها على مساحة 7915م2 وتضم 33 فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياء/كمياء/أحياء)، فضلًا أيضًا عن احتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية. 


وأكد رئيس الجهاز استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير جميع الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا الغرض تساهم فى تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

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