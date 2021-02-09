الأولى من نوعها بالمدن الجديدة.. جهاز الشروق يسلم مدرسة أكاديمية الفنون لوزارة الثقافة.. تفاصيل

أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون"، وهى الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، وذلك لصالح وزارة الثقافة، بهدف إدارتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.







وأوضح رئيس جهار مدينة الشروق، أن ذلك يأتي فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم ١ بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الانتفاع لمشروع المدرسة.









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