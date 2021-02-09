ارتفاع أسعار السيارات في السعودية للعام الثاني على التوالي

شهد سوق السيارات ارتفاعا ملحوظا في الأسعار العام الماضي 9.6% بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وإغلاق الحدود بين الدول لفترة طويلة حسب التقارير التي تم اجراؤها مؤخرا والبيانات الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما” .





وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن تمويل واردات السيارات ارتفع عن طريق المصارف التجارية 2.8 في المائة خلال العام الماضي بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 26.2 مليار ريال، مقابل 25.4 مليار ريال في 2019.





وصعد تمويل واردات السيارات في 2020 للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد ارتفع بنسبة 28.7% في 2019 مقابل 19.8 مليار ريال في 2018، وكان تمويل واردات السيارات قد تراجع قبل العامين الأخيرين لثلاثة أعوام على التوالي، حيث تراجع 35.1% في 2016 ليبلغ 34.8 مليار ريال، ثم 26.1% ليبلغ 25.7 مليار ريال في 2017، وتراجع 23.1% في 2018 ليبلغ 19.8 مليار ريال.



وتشير جميع التقارير والبيانات السابقة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار السيارات العام الماضي والذي بلغ 107.3 نقطة في ديسمبر 2020 مقابل 97.8 نقطة في الشهر ذاته عام 2019، فقد تم تسجيل إرتفاع في الأسعار قُدّر بنسبة 0.04% في 2019.





وارتفعت أسعار السيارات في السعودية وتجاوزت معدل التضخم الذي يقيس ارتفاع جميع السلع والخدمات في البلاد، والذي سجل 5.3 في المائة في ديسمبر 2020.