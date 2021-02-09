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أخبار العالم

قتله داعش منذ 5 سنوات.. العثور على جثمان عالم آثار سوري بارز

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:24 ص
عالم الآثار السوري
عالم الآثار السوري
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن السلطات السورية عثرت على جثمان عالم آثار بارز قتله تنظيم داعش الإرهابي منذ أكثر من 5 سنوات وتحديدا في عام 2015 أثناء محاولته حماية مدينة تدمر الأثرية.

وكان خالد الأسعد البالغ من العمر 82 عاما قد رفض الكشف عن موقع يحوي الآثار القيمة مما دفع مسلحو التنظيم الإرهابي الي قطع راسه علنا. 
 
وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن وسائل إعلام رسمية سورية أن جثمان الأسعد عُثر عليه بين ثلاثة جثامين في منطقة كحلول، شرقي تدمر.

وأشارت الصحيفة الكويتي الي انه من المقرر أن تُجرى اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثامين.

وكرس الأسعد أكثر من خمسين عاما من حياته لصيانة آثار تدمر التي تقع في منطقة الصحراء السورية شمال شرقي العاصمة دمشق.

وكان الأسعد، الذي تمتع بمكانة رفيعة في كعالم آثار، قد تقاعد كرئيس لهيئة الآثار السورية في عام 2003، غير أنه واصل بحوثه حتى سقطت المدينة في أيدى مسلحي تنظيم الدولة.

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