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مرأة

كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
ظهرت صور حديثة " لابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، بعد الخروج من الحياة السياسية في واشنطن ، وانتشرت الصورة بشكل كبير بعد ظهورها مع عائلتها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وظهرت ايفانكا  بملابس البحر بدلا من الملابس الرسمية التي اعتاد الشعب الأميركي رؤيتها بها خلال فترة حكم دونالد ترامب للبلاد.

كما ان ايفانكا دائما تتألق علي البحر بملابس مختلفة بأكثر من موديل للكاش مايوه ولكنها دائما تعتمد في ظهورها علي البحر باللون الأبيض، وتنسق ايفانكا اطلالاتها علي البحر بارتداء قبعة تحميها من الشمس ونضارة شمس بألوان مبهجة علي عكس النظارات التي كانت تعتمد عليها خلال ظهورها مع الرئيس السابق ترامب.

ونعرض لكم مجموعة من صور إيفانكا علي البحر بإطلالات مختلفة.


كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض
كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض
كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض
كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض
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