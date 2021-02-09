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محافظات

محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير الأجهزة والمعدات والأدوية بجميع مستشفياتنا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:36 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد صالح

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما بدعم التنمية البشرية وتوفير المرافق الخدمية للمواطنين على مستوى مراكز المحافظة.


وقال المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة تحرص على توفير العديد من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية للتخفيف من معاناة المواطنين ومشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى، علاوة على تنفيذ بروتوكول التعاون الطبيمع الجامعات المصرية ومعهد القلب للكشف على المرضى وإجراء الجراحات مجانًا للمواطنين.


وأضاف أنه يصل أسبوعيا نحو 32 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات إلى مستشفيات العريش العام وبئر العبد المركزي النموذجي، وفريق معهد القلب لمدة 4 أيام أسبوعيا بمستشفى العريش العام.


وأكد أن وزيرة الصحة وافقت أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي، على توفير 50 أسطوانة أكسجين بمستشفيات محافظة شمال سيناء العامة والمركزي، و9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، و100 كيلو قطن، و800 قسطرة، و400 عدسة لاصقة صلبة، كما وافقت على إرسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة، وكذلك توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.


ووجهت الوزيرة بتوفير 2 خزان أكسجين جديد بمستشفى العريش العام ليصبح الإجمالي 4 خزانات أكسجين بالمستشفى، وإنشاء محطة لتوليد الأكسجين، لتوفير الأكسجين الطبي اللازم للمرضى بشكل مستمر في المستشفى.


كما وافقت على توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع وتحقيق بروتوكول التعاون الطبي مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة، إلى جانب توفير جميع الاحتياجات الطبية لأهالي شمال سيناء بشكل عاجل وفوري.


كما تم دعم مستشفى بئر العبد النموذجي محافظة شمال سيناء، بخزان أكسجين سعة 10800لتر لمواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، استجابة لطلب أهالي بئر العبد من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال زيارتها مؤخرا إلى شمال سيناء، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الطبي بشمال سيناء، من أجل تقديم أفضل خدمة للمرضى، كما تم تجهيز مخزن مديرية الصحة بمدينة العريش، وسيتم إمداده بجميع الأدوية المطلوبة بشكل كافٍ.


وأفاد الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، بأن رصيد خزانات الأكسجين يحتوي على ٢٢٢٠٠ لتر، ولا يوجد نقص بالأكسجين نهائيا، ونوه إلى أن التيار الكهربائي لم ينقطع نهائيا عن المستشفى.


كما أفاد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بأن المستشفيات تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه كورونا.


وأكد المدير العلاجي بالمديرية، أن الأدوية والمستلزمات متوفرة بالمستشفيات العامة والمركزية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.


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