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حوادث

مصرع مسنة في حريق بمنزلها في الزقازيق

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:02 ص
حريق
حريق
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محمد الطحاوي

لقيت مسنة مصرعها حرقا عقب نشوب حريق نشب بمنزلها الكائن بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "زكية. م"، 75 سنة، ربة منزل، جثة هامدة.


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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة نتيجة تفحم الجثة عقب نشوب حريق بمنزل المتوفاة الكائن بمنطقة الزراعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

على جانب آخر، فقد أصيب 13 من عمال اليومية بإحدى المزارع بكدمات وكسور فى حادث تصادم وقع صباح اليوم، الثلاثاء، أمام كوبرى الكسارة طريق "الصالحية الجديدة - فاقوس"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول 13 من عمال اليومية مصابين بكدمات وكسور.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم الصالحية الجديدة، إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكى بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، أمام كوبري الكسارة طريق "الصالحية الجديدة - فاقوس"، وأسفر عن إصابة 13 شخص من عمال اليومية بكدمات وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية لتلقي العلاج اللازم.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رفع آثار الحادث من الطريق، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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