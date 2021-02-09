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توك شو

إزاى تحافظ على صحتك فى ظل عدم استقرار درجات حرارة الجو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:42 ص
الصحة
الصحة
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ريهام فيكتور
قال دكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، إن ارتداء الملابس المناسبة فى الوقت المناسب والملائم لها شئ مهم وعلمى.

وأضاف دكتور عبد اللطيف المر ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن الجو يختلف بين الحر و البرد تلك الفترة منا يجعل الناس تحتار فى ارتداء الملابس.

وأشار أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، إلى أن الحل السحرى هو ارتداء أكثر من طبقة الاولى بدون " سوستة " ، والثانية تكون بالسوستة ، لافتًا إلى أنه من الضرورى عدم ارتداء القطن.

وتابع أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، ان القطن يمتص الرطوبة ويجعلها ملاصقة للجسم ، ويفضل أن تكون الطبقة الداخلية بولستر .

وأكد أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ،  أن هناك نوعا من البولستر تمتص الرطوبة ولا يدخل المياة " العرق " داخل الجسم.
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