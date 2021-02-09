إزاى تحافظ على صحتك فى ظل عدم استقرار درجات حرارة الجو

قال دكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، إن ارتداء الملابس المناسبة فى الوقت المناسب والملائم لها شئ مهم وعلمى.





وأضاف دكتور عبد اللطيف المر ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن الجو يختلف بين الحر و البرد تلك الفترة منا يجعل الناس تحتار فى ارتداء الملابس.





وأشار أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، إلى أن الحل السحرى هو ارتداء أكثر من طبقة الاولى بدون " سوستة " ، والثانية تكون بالسوستة ، لافتًا إلى أنه من الضرورى عدم ارتداء القطن.





وتابع أستاذ الصحة العامة جامعة الزقازيق ، ان القطن يمتص الرطوبة ويجعلها ملاصقة للجسم ، ويفضل أن تكون الطبقة الداخلية بولستر .



