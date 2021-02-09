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رياضة

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:40 ص
شوبير
شوبير
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عمرو الحلواني
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى خلال المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلى المقرر إقامتها الخميس المقبل.


ويلتقى الأهلى مع بالميراس، بطل البرازيل، مساء الخميس المقبل فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من منافسات مونديال الأندية.


وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعى، إن علي معلول يعانى من إصابة قوية تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق فى مباراته الماضية أمام بايرن ميونيخ الألمانى، والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.


وفى هذا السياق، رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح لاعبيه راحة سلبية بعد خوض مواجهة نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

وأصر موسيماني على خوض الفريق مرانًا خفيفًا اليوم بملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الخميس أمام بالميراس علي الميدالية البرونزية.


ويعاني الفريق الأحمر من الإرهاق الشديد، خاصة أن الفاصل الزمني بين مواجهة نصف النهائي والخميس 48 ساعة فقط.

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