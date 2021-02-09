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توك شو

شاهد .. خطة تطوير مستقبل الأنترنت التعليمي الآمن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية القناة الأولى تقريرا ، عن مستقبل الأنترنت التعليمي الآمن ، وخطة الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للخمس سنوات المقبلة لتطوير التعليم .

وأشار التقرير إلى أن الخطة هدفها التوسع في مشروع الأنترنت التعليمي ، وذلك من خلال توزيع أجهزة "التابلت" ، بداية من الصف الرابع الابتدائي ، وربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري .

وأكد التقرير أن نظام "البوكليت" لن يعود ، وسيكون هاك تصحيح إلكتروني لأوراق الامتحانات ، وميكنة الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة .

وتهدف تلك الخطوات لتحقيق التوزان بين الوزارة والطالب وولي الأمر ، واثقال مهارات الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهبهم .
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