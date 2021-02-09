شاهد .. خطة تطوير مستقبل الأنترنت التعليمي الآمن

عرضت فضائية القناة الأولى تقريرا ، عن مستقبل الأنترنت التعليمي الآمن ، وخطة الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للخمس سنوات المقبلة لتطوير التعليم .





وأشار التقرير إلى أن الخطة هدفها التوسع في مشروع الأنترنت التعليمي ، وذلك من خلال توزيع أجهزة "التابلت" ، بداية من الصف الرابع الابتدائي ، وربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري .





وأكد التقرير أن نظام "البوكليت" لن يعود ، وسيكون هاك تصحيح إلكتروني لأوراق الامتحانات ، وميكنة الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة .





وتهدف تلك الخطوات لتحقيق التوزان بين الوزارة والطالب وولي الأمر ، واثقال مهارات الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهبهم .