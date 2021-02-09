ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقود أي اقتصاد "فيديو"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي وقود أي اقتصاد وتعتمد اقتصاديات الولايات المتحدة الامريكية والصين بنسبة 80% على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعد مفتاحًا لعلاج العديد من المشكلات لأنها تستطيع ان تستوعب جزء كبير جدًا منا لطاقات العاطلة. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على الإنتاج نحو التصدير وتقدّم للسوق الدولية ونستفيد من خلالها بالعملة الأجنبية، منوهًا بأن المنتج من الممكن أن يكون مستورد وتعالج العجز في الميزان التجاري.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على إقامة المعارض لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات وحوافز لصغار المستثمرين، منوهًا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه يجب العمل على الدمج مع الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الضمانات الخاصة بالجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الدولة والجهاز المصرفي قدّما مجموعة كبيرة جدًا من المبادرات والتسهيلات استفاد منها الاقتصاد الرسمي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الصناعات يطلق برنامجا متكاملا لرفع الوعي حول قانون تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

حققنا معدلات نمو إيجابية.. على الإدريسى: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة| فيديو

بعد إعلان البرازيل إفلاسها ..علي الإدريسي: مصر تحقق نموا اقتصاديا فاق توقع البنك الدولي

خبير اقتصادي: خسائر كورونا هي الأكبر في آخر 100 عام

ترشيحاتنا

البنك المركزي يقلص طباعة عملة الـ50 جنيها لـ29.3 مليار جنيه في أغسطس الماضي

الأهلي ينتهي من ترتيبات مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

لي أمانة عند أحد وسرقت فهل يحق لي المطالبة بها؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

طلب عاجل من رئيس هواوي لإدارة جو بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها