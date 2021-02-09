خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقود أي اقتصاد "فيديو"

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي وقود أي اقتصاد وتعتمد اقتصاديات الولايات المتحدة الامريكية والصين بنسبة 80% على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعد مفتاحًا لعلاج العديد من المشكلات لأنها تستطيع ان تستوعب جزء كبير جدًا منا لطاقات العاطلة.





وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على الإنتاج نحو التصدير وتقدّم للسوق الدولية ونستفيد من خلالها بالعملة الأجنبية، منوهًا بأن المنتج من الممكن أن يكون مستورد وتعالج العجز في الميزان التجاري.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على إقامة المعارض لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات وحوافز لصغار المستثمرين، منوهًا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأوضح أنه يجب العمل على الدمج مع الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الضمانات الخاصة بالجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الدولة والجهاز المصرفي قدّما مجموعة كبيرة جدًا من المبادرات والتسهيلات استفاد منها الاقتصاد الرسمي.