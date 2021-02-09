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فن

3 ملاحظات على عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود .. أبرزها ظهور الفنانة بالحجاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:19 ص
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانهما عقد قرانهما أمس الاثنين، في حفل بسيط اقتصر على الاهل.
 
وفي السطور التالية نبرز ملاحظات لعقد قران معز مسعود وحلا شيحة : 

-الحجاب

ظهرت الفنانة حلا شيحة في احدى الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي ترتدي الحجاب، حيث أطلت بفستان ابيض وطرحة بيضاء من اجل مراسم عقد القران. 

-غياب نجوم الوسط الفني

غاب عن المشهد اصدقاء حلا شيحة من نجوم ونجمات الفن ، حيث لم يحضر أحد منهم واقتصر الحضور على اهل العروسين كما تم تشديد الحراسة على عقد القران من قبل الفندق.

-حلا شيحة اكثر حظا من شيري عادل

لم تلق الفنانة شيري عادل احتفالًا بزواجها من معز مسعود كما حدث مع حلا شيحة بل كان زواجهما خفيًا دون وجود اي مراسم احتفال او حفل زفاف او عقد قران.
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