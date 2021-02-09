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برلمان

شكري: جلسات داخل البرلمان مع الحكومة لمعرفة خططها فى مواجهة عشوائيات الهجانة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:49 ص
المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري
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فريدة محمد
زار المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، منطقة عزبة الهجانة مع قيادات حزب مستقبل وطن وعدد من النواب الآخرين اليوم، لمتابعة الوضع على الأرض، والمشاركة في توزيع الهدايا المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي المنطقة، وذلك بعد زيارته للمنطقة أمس الأول، الأحد.


وتبادل النائب طارق شكري خلال زيارته، الحديث مع المواطنين في حوار مفتوح عن آمالهم وتوقعاتهم بعد زيارة الرئيس.


وطمأن المهندس طارق شكري المواطنين إلى أن خطة التطوير المقترحة تتضمن شق محاور مرورية وخدمية بالمدينة تسمح بوصول سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من الخدمات مع الحفاظ على الكتلة العمرانية الموجودة وتطويرها وتحديثها.


وقال شكري إن الرئيس كان واضحًا في اهتمامه بالتطوير والتحديث مع مراعاة البعد الإنساني وعدم وقوع الضرر على أي من السكان نتيجة للتطوير، معتبرًا أن زيارة الرئيس للهجانة وضعت الجميع في مواجهة تحد حقيقي تصبح فيه هذه المنطقة النموذج الأول لتطوير العشوائيات في مصر وخارطة طريق لمناطق أخرى مماثلة عبر البلاد.


وشارك عضو مجلس النواب، أهالي عزبة الهجانة في استقبال وتوزيع هدية الرئيس بعد زيارة مفاجئة فتحت باب السعادة والتفاؤل بنقل عزبة الهجانة إلى مكان وتجمع عمراني مطور ومحدث ولائق من جميع الاتجاهات، خاصة بعد اصطحاب الرئيس معه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والصحة والتخطيط والإسكان والتنمية المحلية والبترول والري والزراعة ورئيس الهيئة الهندسية، مما يعطي رسالة أن كل هذه الوزارات ستعمل مجتمعة بالالتفاف حول القيادة السياسية لتطوير هذه العزبة من جميع الاتجاهات تعليميا وصحيا ومرافق وخدمات وطرق ومداخل وزراعة وغيرها. 


وأوضح أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعتزم عقد جلسات واجتماعات على مدار الأسبوع المقبل مع الوزراء والمسئولين المختصين للتعرف على خططها بشأن مواجهة العشوائيات وتطوير العمران، خاصة في عزبة الهجانة، ويعتبر ملف العشوائيات من أبرز الملفات المطروحة حاليًا داخل اللجنة.


واختتم نائب مدينة نصر ومصر الجديدة تصريحاته قائلًا إنه يغادر الهجانة اليوم ويحمل رسالة مفعمة بالأمل والسعادة من سكان العزبة إلى الرئيس السيسي، وإن الجميع مستعدون لاستقبال الخطوات الإيجابية التي ستنقل هذه المنطقة وأهلها إلى مستقبل أفضل نستحقه كلنا.
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