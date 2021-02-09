2.5 ترليون دولار ..أعرف مستقبل التجارة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

قال المهندس محمد عزم ، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، إن التجارة الإلكترونية تمثل مستقبل واعد ، حيث أن تعداد البشر 8 مليار انسان منهم 5 مليار يمتلكون التليفونات الذكية .





وأضاف المهندس محمد عزم ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن هناك 4 مليار بنى أدم متواجدين على الانترنت لمدة 7 ساعات يوميًا .





وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، إلى أننا نتحدث على حجم التجارة عبر المنصات الالكترونية فى حدود 2.5 ترليون دولار .





وتابع عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، أن الرحلات والأوتيلات و تذاكر الطيران أو التسوق السياحي بشكل عام كله يتم عن طريق الانترنت ، ولكن معدلاته انخفضت بسبب فيروس كورونا .



