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توك شو

2.5 ترليون دولار ..أعرف مستقبل التجارة الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:24 ص
عضو مجلس إدارة الجمعية
عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا
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ريهام فيكتور
قال المهندس محمد عزم ، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، إن التجارة الإلكترونية تمثل مستقبل واعد ، حيث أن تعداد البشر 8 مليار انسان منهم 5 مليار يمتلكون التليفونات الذكية . 

وأضاف  المهندس محمد عزم ، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن هناك 4 مليار بنى أدم متواجدين على الانترنت لمدة 7 ساعات يوميًا .

وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ،  إلى أننا نتحدث على حجم التجارة عبر المنصات الالكترونية فى حدود 2.5 ترليون دولار .

وتابع عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، أن الرحلات والأوتيلات و تذاكر الطيران أو التسوق السياحي بشكل عام كله يتم عن طريق الانترنت ، ولكن معدلاته انخفضت بسبب فيروس كورونا .

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ،  أن 15٪ من تجارة التجزئة فى العالم تمر عبر المنصات ، وبالتالي فشركات المنصات أصبحت من الشركات العملاقة .
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