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برلمان

تعديل التعريفة الجمركية.. 2% ضريبة على 4 معدات ومكونات لدعم الصناعة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:02 ص
تعديل التعريفية الجمركية
تعديل التعريفية الجمركية
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أحمد أيمن
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متاخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.


وفيما يلي نستعرض تفاصيل تعديل التعريفة الجمركية وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:

- تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من:
1. معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
2. مكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي.
3. معدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها.
4. معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها.

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متـى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

- تحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.​
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