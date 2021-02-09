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الأقوى أداء.. شاهد.. رحلة الجنيه المصري من التعويم لأفضل ثاني عملة عالميا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:08 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا بخصوص رحلة الجنيه المصري من التعويم إلى ثاني أفضل عملة عالمية حاليًا. 


وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري استطاع على مدار الأربع سنوات، منذ تاريخ التعويم، الصمود أمام الدولار الأمريكي، رغم جائحة كورونا.


وحصد الجنيه المصري أفضل ثاني عملة عالمية، وأفضل عملة بالأسواق الناشئة، أمام الدولار، ويواصل بذلك أدائه القوي، وفق المركز الإعلامي المصري.


وارتفع سعر صرف الجنيه لأكثر من 6.5% أمام الدولار، خلال أربعة أعوام، كما نجح في هزيمة الدولار، بنسبة تصل لـ 2.4%، منذ بدء العام. 
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