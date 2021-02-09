بعد انتشار حوادث الحريق.. خبراء يوضحون أسباب اشتعال السيارات وكيفية السيطرة عليها

انتشرت مؤخرا حوادث اشتعال السيارات دون وجود سبب واضح ، وهذا الأمر يصيب مالك السيارة بالذعر وفقدان القدرة على التصرف وفي بعض الأحيان تجد طفاية الحريق لا تعمل بسبب عدم معرفة كيف تتعامل معها.









وفي هذا السياق، نعرض عليكم آراء الخبراء حول أسباب اشتعال السيارة وكيفية السيطرة عليها.











كيفية التصرف عند اشتعال السيارة:



ينصح خبراء السيارت بفتح جزء بسيط من الكبوت للسماح بوصول جرعة كافية من ثاني أكسيد الكاربون الصادر من طفاية الحريق لإخماده، حتى يتم الحد من الكثير من الأضرار، واحذر من فتح الكبوت كاملا حتى لا يتم دخول كمية كبيرة من الهواء والأكسجين، مما يؤدي لتفاعله مع النيران وزيادة اشتعالها وإتلاف السيارة.









ويضيف الخبراء أنه في حال حدوث حريق، يجب إيقاف السيارة ومحركها على الفور، وبذلك يتم فصل مضخة الوقود عن الدائرة الكهربائية وهو ما يؤدي إلى توقف إمداد الوقود، ويجب أن يسارع الركاب في الخروج من السيارة، مع اصطحاب الأغراض الثمينة أو المستندات الهامة.



ويجب على السائق نزع فتيل الأمان من طفاية الحريق، وفي الغالب يكون أصفر اللون، فالكثير من السائقين يجدون أن طفاية الحريق لا تعمل بسبب عدم نزع صمام الأمان.









أسباب اشتعال السيارة

1- بعض التعديلات الخاطئة وغير المدروسة على السيارة مثل إضافة أنوار الضباب أو مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات التي تستهلك طاقة كهربائية إلى زيادة التحميل على البطارية، وهو ما قد يسبب شرارات كهربائية قد تتسبب في اشتعال الحريق في السيارة.









2- قد ينشب حريق بسبب تهالك الأنابيب الموصلة للوقود أو الزيوت، التي تؤدي إلى تسريب البنزين والزيت على المحرك وجهاز العادم، ومع الحرارة الشديدة التي تنتج منهما يشتعل الحريق مع أي شرر يحدث.









3- تؤدي الحوادث كذلك في بعض الأحيان إلى اشتعال حريق في السيارة نتيجة تسرب الوقود من الخزان وتطاير الشرر من الاحتكاك بين جسم السيارة والأرض أو مع السيارة الأخرى التي اصطدمت بها.









4- انطلاق ماس كهربائي بسبب تهالك الأسلاك الكهربائية أو تآكل الطبقة العازلة لبعض كابلات السيارة الداخلية، قد يسبب اشتعال حريق، خاصة إذا كانت هذه الأسلاك بالقرب من أنابيب الوقود.







