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رياضة

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:11 ص
فليك
فليك
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إسراء أشرف
يرى هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه كان يجب أن يفوز بفارق أكبر من الأهداف على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكنه رغم ذلك أشاد بأداء لاعبيه عقب الانتصار 2-0 في استاد أحمد بن علي المونديالي بقطر.

وتغلب الفريق البافاري على الأهلي بهدفين نظيفين، بتوقيع روبيرت ليفاندوفسكي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع تيجريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبافاري: ""لقد حققنا الفوز وتأهلنا عن جدارة واستحقاق للمباراة النهائية".

وتابع: "سيطرنا على مجريات اللعب بشكل كامل في الشوط الأول، وكان بوسعنا أن نسجل أهدافًا أكثر في الأهلي، احتجنا لبعض الوقت لندخل في الأجواء مرة أخرى في الشوط الثاني، ولكن سيطرتنا استمرت بعد ذلك".

وأضاف: "لقد قدم الفريق أداءً جيدًا ومتزنًا، وأنا سعيد بمردود اللاعبين، شاهدت المباراة الأخرى، وأرى أن لاعبي تيجريس يتمتعون بلياقة بدنية عالية، وتأهلهم إلى النهائي كان مستحقًا".

وأتم: "غدًا نبدأ الاستعداد للمباراة النهائية، وهدفنا هو الفوز باللقب السادس لنا منذ بداية الموسم الماضي. إذا توجنا باللقب يوم الخميس، سيمثل هذا نجاحًا هائلًا للبايرن".
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