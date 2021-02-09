السيسي يتفقد المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية.. رئيس الوزراء الكويتي يقترب من إعلان التشكيل الحكومي.. الكويت تستعد لشراء لقاح «سبوتنيك V» الروسي.. وحقيقة فرض الحظر الكلي ..الأبرز في صحف الكويت

«مسجد مصر» .. ترقب لافتتاح أكبر المساجد في العالم

تبعد 150 يومًا من التدقيق.. النيابة تتسلَّم التقارير الكاملة في قضايا غسل المشاهير

تزايد إصابات «كورونا».. النظر بالحظر بعد شهر

تسريع التطعيم رهن تنوُّع اللقاحات

رئيس منظمة الصحة العالمية: الكويت شريك قوي









تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والخارجية، فضلا عن متابعتها لتطورات المرض في العالم.





وقالت صحيفة "الأنباء": طقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية أمس، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو «مسجد مصر»، بسعة تبلغ 107 آلاف مصل وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، كما تفقد الرئيس أيضا مبنى مجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تستوعب القاعة الرئيسية ألف عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة".





كويتيًا، قالت "الأنباء إن مصادر رفيعة كشفت في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يواصل المشاورات مع الكتل النيابية وممثلي التنظيمات السياسية وجمعيات النفع العام بهدف استمزاج آرائهم قبل إعلان التشكيل الحكومي الجديد.





هذا، والتقى الشيخ صباح الخالد أمس أعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، الذين لديهم تصورات وإسهامات مضيئة لصالح حلحلة القضايا والمشكلات الاقتصادية، واجتمع الخالد أيضا مع وفد من «المنبر الديموقراطي».





وردا على سؤال حول مدى وجود مؤشرات على قرب إعلان التشكيل الحكومي الجديد، أجابت المصادر: "يواصل رئيس الوزراء مشاوراته، حيث نستطيع القول إنه قطع شوطا طويلا في المشاورات وانه يقترب من إنجازها". ‏





وقالت صحيفة "القبس": "مع تزايد الإصابات بـ«كورونا» في الكويت مؤخرًا، وبطء وتيرة التطعيم الحالية، بسبب محدودية اللقاحات المستوردة، باتت الخيارات أمام مسئولي «الصحة» ضيّقة، وأمام هذا الوضع، وحتى لا نعود إلى المربع الأول في بعض المناطق المتكدسة بالعمالة، تأتي المطالبات بالاتجاه نحو توفير اللقاح الروسي «سبوتنيك في»، خاصة بعد توجُّه أوروبا لاعتماده قريبًا، وعلى خلفية ما نشرته مجلة ذا لانسيت الطبية العالمية المرموقة فإن لقاح «سبوتنيك V» الروسي استوفى المعايير ذاتها للقاحَي «فايزر» و«أسترازينيكا» اللذين اعتمدت الكويت استيرادهما".







وأوردت الصحيفة الكويتية، أنه مع عكوفها على إعداده أكثر من 150 يومًا، علمت "القبس" من مصادر مطلعة أن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل سلمت تقريرها الذي طلبته النيابة العامة، ضمن قضايا اتهام المشاهير بـ«غسل الأموال».





وقالت المصادر إن قضية المشاهير قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة.





وأكدت المصادر أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت ثلاثة متهمين من «المشاهير» في جرائم «غسل أموال» منظمة، في حين أن مجموعة ثانية قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، كما أكدت المصادر أن مجموعة أخرى قد يكون واردًا حفظ قضاياهم.





وحذرت غرفة تجارة وصناعة الكويت من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سببًا رئيسيًا لإحباط الجهود الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام.





من جانبها، قالت صحيفة "الراي": "يتصاعد الخطر الممزوج بالقلق على أكثر من مستوى في البلاد، مع تزايد الأرقام التي تسجلها وزارة الصحة، سواء حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد أو تلك التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة أو الدخول إلى المستشفيات أو نسبة الإصابة إلى عدد المسحات".









وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن الحظر الجزئي «لن يكون خيارًا مطروحًا إلا بعد تقييم نتائج الإجراءات الأخيرة ومدتها شهر، سواء لجهة إيقاف بعض الأنشطة التجارية أو تقليص مدة عمل أخرى أو منع التجمعات».









وذكرت "الراي": "وجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الشكر لحكومة الكويت ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الدعم القوي لأعمال المنظمة الإنسانية، بما في ذلك مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19".





وأشار رئيس المنظمة العالمية إلى أن الكويت تعد واحدة من أعلى المساهمين للفرد في أعمال الطوارئ وشريكًا قويًا في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.